|
6 октября, четверг
|
КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб// 06.10.2016
Медиакорсеть решила разобраться в цене на хлеб.
В Башкирии торговые сети делают хлеб дороже на 10-40 процентов.
По данным Башстата, на 12 сентября белый хлеб в Башкирии стоит 42,64 рубля за килограмм готовой продукции, а ржаной – 42,46 рубля. За год стоимость хлеба выросла более чем на 5,5%. Но на практике цены на хлеб на отдельные виды продуктов еще выше - прежде всего из-за наценки торговых сетей.
«Медиакорсеть» проанализировала, из чего складывается цена одного из главных социальных продуктов и почему она не снижается.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Неспортивное поведение
06.10.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе этой ночью закроют движение по затонскому мосту
06.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии с 1 октября введен комендантский час
06.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии закрыли подпольный спиртоводочный «завод»
06.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе из-за пробки люди пешком пошли по мосту
06.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главврача ГКБ № 18
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте