Как формируется цена на хлеб

Медиакорсеть решила разобраться в цене на хлеб.

В Башкирии торговые сети делают хлеб дороже на 10-40 процентов.

По данным Башстата, на 12 сентября белый хлеб в Башкирии стоит 42,64 рубля за килограмм готовой продукции, а ржаной – 42,46 рубля. За год стоимость хлеба выросла более чем на 5,5%. Но на практике цены на хлеб на отдельные виды продуктов еще выше - прежде всего из-за наценки торговых сетей.

«Медиакорсеть» проанализировала, из чего складывается цена одного из главных социальных продуктов и почему она не снижается.

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