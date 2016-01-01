По данным общественной организации «Деловая Россия»: в цене хлеба 6 % занимают расходы на покупку муки, яиц и прочего сырья для производства готовой продукции. 17,5% - доля аренды производственных помещений. Еще 12,2% от средней цены хлеба производителя идет на оплату электричества, воды, тепла и прочих жилищно-коммунальных услуг. На выплату заработной платы сотрудникам хлебопекаренные компании направляют 8,8% выручки. Примерно столько же (8,5%) уходит на выплату налогов. На бюрократические издержки, то есть соблюдение нормативных требований, приходится 5% от цены хлебобулочной продукции. По 2% в цене хлеба занимают расходы по доставке продукции к местам продажи и амортизационные отчисления.



В розничной цене хлеба наценка торговых сетей составляет еще 35%. Таким образом, 62% цены — это общий объем расходов хлебопекарен, а доля их прибыли — 3% от отпускной цены.





