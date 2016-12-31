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Как футболисты и хоккеисты Уфы поздравили своих болельщиков// 31.12.2016
ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев» сделали оригинальные ролики.
Фото: ФК "Уфа"
С наступающим Новым годом своих болельщиков поздравили футбольный клуб «Уфа» и хоккеисты «Салавата Юлаева». Они сделали это с помощью оригинальных видеороликов, которые опубликовали на своих официальных сайтах.
Хоккеисты отметили свой праздничный видеоролик хэштегом #ЗажигайНовыйГод. В нем главным героем является мальчик, которому снится, что он тренирует команду.
Футбольный клуб «Уфа» также главными героями выбрал детей. Они, как в одном известном рекламном ролике встречают Деда Мороза, но только тот оказывается Слаем.
Кроме того футболисты «Уфы» порадовали своих болельщиков предновогодней фотосессией. Вот только часть снимков.
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