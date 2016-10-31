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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе возобновилось строительство микрорайона «Серебряный ручей»

// 31.10.2016
Аренда участка продлена до 2019 года.

В сентябре текущего года возобновлены продажи квартир в известном жилом комплексе «Серебряный ручей», расположенном в тихом, экологически чистом микрорайоне Уфы Дёма. Застройщик комплекса – Общество с ограниченной ответственностью «Крона» - возобновил строительные работы на объекте «Дёма-9» после принятия положительного решения о продлении аренды в отношении земельного участка, на котором ведётся возведение объекта. Об урегулировании вопроса с ООО «Крона» и заключении новых договоров аренды земельных участков с управлением земельных и имущественных отношений администрации Уфы официально сообщили в конце августа 2016 года в пресс-служба администрации города, о чем также были размещены соответствующие сообщения на информационных порталах республики. Сроки продления аренды – до 2019 года.

Согласно требованиям закона и с целью соблюдения норм и правил, застройщик актуализировал документы на строительство, исходя из обновлений по земельным отношениям и аренде. Скорректированные разрешения и проектные декларации были предоставлены в Росреестр РБ для экспертной проверки и последующей регистрации договоров дольщиков.

По планам компании до конца 2016 года должны быть введены в эксплуатацию жилых дома со строительными номерами 7, 9 и 10. Работы в этих литерах сейчас находятся на финальной стадии и заключаются в подключении коммуникаций, а также во внутренней и внешней отделке.

Также возобновлены активные строительные работы и процессы поставки материалов по домам №8, 12, срок сдачи которых запланирован на IV квартал 2017 года – I квартал 2018 года. В самое ближайшее время начнется строительство на домах №11 и №13. Напомним, что дом № 13 возводится по инновационному проекту – восьмисекционное здание строится полностью из керамического блока PORIKAM, производства завода «Амстрон» (Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы).

В октябре 2016 года жилой комплекс «Серебряный Ручей» и ООО «Крона» подтвердили аккредитацию в ведущих банках России, среди которых: Сбербанк России, ВТБ24, Россельхозбанк, Банк Москвы и др.

- Напоминаем, что сниженная процентная ставка по программе государственной поддержки – от 11,3% годовых - действует до конца 2016 года, - сообщили в ООО «Крона». - Продолжает действовать внутренняя программа беспроцентной рассрочки от застройщика. Всех желающих приобрести качественное жилье по доступным ценам, а также желающих сделать выгодное вложение в недвижимость мы приглашаем в новый офис продаж ООО «Крона», расположенный на первом этаже Бизнес-центра «Салават Юлаев» (Адрес: г.Уфа, пр-т Салавата Юлаева, 47). Действуют специальные предложения и акции.

ООО «Крона» выражает благодарность дольщикам Жилого комплекса «Серебряный ручей» за оказанную поддержку в решении ситуации по продлению договоров аренды земли и за понимание!

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