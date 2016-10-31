В Уфе состоялась премьера балета «Легенда о любви»

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Башкирском театре опера и балета представили постановку знаменитого Юрия Григоровича.

Фото: Константин Кузнецов

В Уфе в эти выходные состоялась долгожданная премьера балета «Легенда о любви». Башкирский театр оперы и балета представил зрителям древнюю восточную легенду в постановке знаменитого балетмейстера Юрия Григоровича. Сам маэстро не смог присутствовать на премьере. Вместо него перед уфимскими зрителями выступил его ассистент, заслуженный артист Российской Федерации Олег Рачковский.

- Юрий Николаевич просил передать, что всей душой, всем сердцем с вами, - сказал он зрителям. Этот балет он посвящает вам, уважаемые зрители.

Если исходить из того, что балет – сам по себе непростой и не всем доступный вид искусства, то «Легенду о любви» можно без сомнения назвать особенно сложным. Это касается как драматургии истории, так и хореографии. Именно поэтому поставить ее может далеко не каждая балетная труппа. Аншлаг в зрительном зале в эти выходные и нескончаемые крики «Браво!» подтвердили, что танцоры башкирского театра соответствуют этому уровню на все сто процентов. Ни разу на протяжении всего выступления никто из них не дал зрителю даже повода усомниться в их высочайшем мастерстве. Многочисленные сложные вращения, высочайшие прыжки и поддержки давали право только восхищаться и удивляться тому, что происходит на сцене.

Помимо хореографии высочайшего уровня от актеров в этой постановке требовалось намного больше. В основе сюжета – история любви двух сестер к одному юноше. Здесь и самопожертвование, и страсть, и любовь, и ненависть. И всю эту бурю положительных и отрицательных эмоций актерам башкирского театра удалось передать не только в танце, но и в великолепной актерской игре.

В первый премьерный показ на сцене блистали Гульсина Мавлюкасова (Мехменэ Бану), Софья Гаврюшина (Ширин), заслуженный артист республики Рустам Исхаков (Ферхад), заслуженный и народный артист РБ Ильдар Маняпов (Визирь). Во второй премьерный день главные роли исполнили Белла Оздоева, Лилия Зайнигабдинова, Сергей Бикбулатов и Олег Шайбаков. В постановке также задействованы другие актеры театра и студенты Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

Постановка в Уфе уже 12-ая по счету. Для Башкирского театра оперы и балета она безусловно стала новой ступенью к вершинам мастерства.