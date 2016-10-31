Уфа примет участников международного конкурса имени Загира Исмагилова

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Жюри будет определять победителей в трех номинациях.

С 7 по 16 ноября 2016 года на базе Уфимского государственного института искусств в Уфе пройдёт III Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Загира Исмагилова, приуроченный 100-летию со дня рождения композитора, сообщили в пресс-службе минкультуры Башкирии.

Участники конкурса будут разделены по номинациям: «Сольное пение» (первая возрастная группа – от 17 до 22 лет, вторая – от 23 до 32 лет), «Фортепиано» и «Скрипка, виолончель, контрабас» (первая возрастная группа – от 14 до 19 лет, вторая – от 20 до 32 лет).

Оценивать выступления будет жюри из числа видных деятелей культуры. Председателями станут народный артист РФ Валерий Алиев (номинация «Сольное пение»), профессор РАМ им. Гнесиных, МГИМ им. Шнитке Вера Носина (номинация «Фортепиано»), профессор РАМ им. Гнесиных, заслуженный артист РФ Алексей Кошванец (номинация «Скрипка, виолончель, контрабас»).

Конкурс проводится с целью увековечить имя народного артиста СССР, лауреата государственной премии России им. М.И. Глинки, лауреата государственной премии Башкортостана им. Салавата Юлаева, выдающегося композитора, педагога и общественного деятеля Загира Гариповича Исмагилова. Его имя стало знаковым для Башкирии и всей России. Он явился основоположником классической башкирской оперы, внёс огромный вклад в становление музыкальной культуры и образовательной системы республики в области искусства.