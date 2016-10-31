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В Уфе предприниматели сыграют в благотворительном спектакле// 31.10.2016
Все вырученные средства пойдут на подарки одаренным детям.
21 ноября с 16:00 до 18:00 в Уфе в холле Башкирского театра оперы и балета пройдет благотворительный спектакль «Не может быть». В этом спектакле примут участие не профессиональные актеры, а успешные предприниматели и руководители ведущих компаний города.
Деньги, вырученные с продажи билетов, отправят на помощь талантливым детям города. Музыкальные инструменты, спортивное снаряжение, костюмы и билеты на конкурсы и фестивали передадут одаренным детям сразу после окончания спектакля.
Организаторы утверждают, что показ состоится однократно. Спектакль «Не может быть» проводится в рамках федерального проекта «Знаменитостидетям.рф».
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