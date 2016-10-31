В Уфе предприниматели сыграют в благотворительном спектакле

Злата ЗУКОВИЧ

Все вырученные средства пойдут на подарки одаренным детям.

21 ноября с 16:00 до 18:00 в Уфе в холле Башкирского театра оперы и балета пройдет благотворительный спектакль «Не может быть». В этом спектакле примут участие не профессиональные актеры, а успешные предприниматели и руководители ведущих компаний города.

Деньги, вырученные с продажи билетов, отправят на помощь талантливым детям города. Музыкальные инструменты, спортивное снаряжение, костюмы и билеты на конкурсы и фестивали передадут одаренным детям сразу после окончания спектакля.

Организаторы утверждают, что показ состоится однократно. Спектакль «Не может быть» проводится в рамках федерального проекта «Знаменитостидетям.рф».