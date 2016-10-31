|
31 октября, понедельник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии прошла «Битва за Севастополь»// 31.10.2016
Исторический квест состоялся в седьмой раз в день годовщины начала героической обороны города.
Фото: Александр Юдин
30 октября в день годовщины начала героической обороны Севастополя в Башкирии прошел 7-ой Всероссийский исторический квест Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Квест под названием «Битва за Севастополь» объединил свыше 50 человек.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Смерть девочки из Башкирии могла транслироваться в интернете
31.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии прошла «Битва за Севастополь»
30.10.2016 // СЕГО ДНЯ
«Салават Юлаев» дома разгромил «Сибирь»
30.10.2016 // СПОРТ
«Уфа» обыграла в Туле «Арсенал»
30.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцам предложили купить квартиры со скидкой и получить в подарок паркинг
29.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Солнечные» дети подарили Уфе новую аллею
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте