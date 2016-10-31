В Башкирии прошла «Битва за Севастополь»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Исторический квест состоялся в седьмой раз в день годовщины начала героической обороны города.

Фото: Александр Юдин

30 октября в день годовщины начала героической обороны Севастополя в Башкирии прошел 7-ой Всероссийский исторический квест Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Квест под названием «Битва за Севастополь» объединил свыше 50 человек.