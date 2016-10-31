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В Башкирии прошла «Битва за Севастополь»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 31.10.2016
Исторический квест состоялся в седьмой раз в день годовщины начала героической обороны города.

Фото: Александр Юдин

30 октября в день  годовщины начала героической обороны Севастополя в Башкирии прошел  7-ой Всероссийский исторический квест Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Квест под названием «Битва за Севастополь» объединил свыше 50 человек.

- Участникам предстояло разгадать  адреса станций, где их ожидали задания, за каждое из которых команда получала артефакт, необходимый для завершения квеста. Проходя задания, ребята смогли проявить себя в оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата Калашникова, знаниях по истории Великой Отечественной войны, а также проверили свою меткость в стрельбе по мишеням, - отметил в разговоре с Медиакорсетью региональный координатор общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин. - По итогу прохождения всех заданий команды объединились, чтобы собрать все полученные в ходе прохождения квеста артефакты. Результат от взаимодействия всех команд получился в виде копии наградного листа участника освобождения Севастополя, который получат все участники квеста. 

 

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