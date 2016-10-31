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В Уфе школьники примерят на себя роли журналистов// 31.10.2016
Завтра стартует первый детский медиа фестиваль-тренинг «Детям дали камеру».
Фото: детямдаликамеру.рф
Как сообщает Ufa-Room, с 1 по 3 ноября в Уфе пройдет всероссийский медиа фестиваль-тренинг «Детям дали камеру» для школьников с 1 по 11 классы, в котором будут участвовать юные журналисты из 10 регионов страны, в том числе и из Башкирии.
Участники смогут получить практический опыт в таких сферах медиа, как: телевидение, радио, интернет-журналистика, фото и видеоблогинг. В жюри будут играющие медиа-тренеры – Александр Романов, Антон Михалев, Руслан Фаршатов, Сергей Друзьяк, Сергей Баклыков и Оксана Мамонтова.
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