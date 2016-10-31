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В Уфе до конца года появится Банк донорского грудного молока

Ольга КОРЗИК // 31.10.2016
Этот проект будет запущен на базе Республиканской детской клинической больницы.

В Уфе в скором времени на базе Республиканской детской клинической больницы появится «Банк донорского грудного молока». Об этом сообщили в благотворительном фонде «Наши дети».

- Так получилось, что очень нужный нашей республике проект "Банк донорского грудного молока", который мы задумали совместно с врачами Республиканской детской клинической больницы, рождался в муках. Долго и упорно мы шли к намеченной цели - собрать средства на покупку оборудования для Банка. И наконец-то можем сказать - все получилось! Нужная сумма у нас теперь есть, - отмечается в сообщении фонда.

Всего, как следует из материалов на сайте фонда, на эти цели собрали 547,3 тыс руб. Самую большую сумму – 400 тыс руб пожертвовало ООО «Башкирская генерирующая компания» (БГК, входит в «Русгидро»).

На эти деньги будут куплены два электрических молокоотсоса, один ручной молокоотсос, одноразовые контейнеры для молозива, бутылочки-контейнеры с крышками и стерильный двойной лактасет, оборудование для пастеризации молока, морозильник для замораживания и хранения контейнеров с молоком, холодильник для хранения.

- Уже сегодня мы начали оплату счетов по оборудованию. До конца года мы этот проект запустим, - сказала координатор программы «Лечение детей» БФ «Наши дети» Илона Раздумина. 

«Банк донорского грудного молока» - это специальная лаборатория, где будут собирать, проверять, обрабатывать, хранить и распределять донорское грудное молоко среди новорожденных, которые в нем нуждаются по медицинским показаниям.

По статистике один из 10 новорожденных рождается недоношенным, весом менее 1 кг. Для таких детей жизненно необходимо молоко мамы, потому что оно усваивается лучше любой смеси. Однако, к сожалению, в силу определенных причин не все мамы могут кормить в первые дни жизни своего малыша молоком, потому что, например, его просто у них нет или они принимают препараты, при приеме которых молоко становится опасным после родов и т.д. Однако в больнице, где они лежат? есть и другие мамочки, у которых молока достаточно, и они могут им поделиться. Таким образом, «банк» будет неким посредником.

Врачи будут производить отбор матерей-доноров, которые лежат в неонатальном отделении клиники. Доноры сдадут все необходимые анализы, в том числе на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, туберкулез. Затем они будут сцеживать молоко специальными молокоотсосами, потом молоко пройдет пастеризацию. Только после всех этих процедур этим молоком будут кормить нуждающихся детей.

В настоящее время в России есть  пока только один банк донорского молока. Он начал работать в 2014 году в Москве, в Научном центре здоровья детей министерства здравоохранения РФ.

 

 

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