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В Уфе появилась площадка для дискуссий на тему digital-рынка// 31.08.2016
Мероприятия будут проходить до двух раз в месяц.
Фото: Разиф Абдуллин
В Уфе появилась площадка, где собираются интернет-специалисты и не только, для прослушивания мастер-классов, лекций, а также для общения и ведения дискуссий на тему уфимского digital-рынка. В столице Башкирии начал активную деятельность проект DIGITAL SREDA. Планируется, что мероприятия будут проходить до двух раз в месяц. Организаторы обещают, что темы выступлений всегда будут разными и актуальными.
Как рассказал организатор, исполнительный директор Фонда развития городских проектов Виталий Пилипчук, этот проект представляет серию мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня как региональных digital-специалистов, так и профессионалов, применяющих digital-инструменты.
- Принципиальное отличие от различных обучающих курсов: в основе лежит коммуникация профессионалов, как заказчиков, применяющих digital инструменты в маркетинге, так и исполнителей, готовых открыто общаться с подготовленной аудиторией, - рассказал Виталий Пилипчук.
В августе организаторы уже провели два мероприятия, где обсуждалась тема «Маркетинг в социальных сетях». На первой лекции был затронут вопрос о том, как можно умело использовать инструменты социальных сетей, чтобы достичь результата. На второй встрече Константин Чадлин провел мастер-класс на тему «Роль социальных сетей в политических кампаниях».
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