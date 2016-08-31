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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Ученый из Уфы пояснил причины появления в регионе пресноводных медуз// 31.08.2016
По словам эксперта, это явление очень редкое и, скорее всего, не повторится в следующем году.
В последние несколько дней в сети активно обсуждаются причины появления в Башкирии пресноводных медуз. «Медиакорсеть» сообщала, что их нашли в озере Старица между Салаватом и Стерлитамаком.
Уникальное для нашего региона явление прокомментировал кандидат биологических наук, доцент биологического факультета Башкирского государственного университета Винер Хабибуллин.
- Найденные медузы принадлежат к виду Craspedacusta, это гидроидные медузы, всего их в мире около 20-ти, то есть очень мало, - пояснил эксперт. – В России есть три вида. Случаи зафиксированы в Нижегородской, Тверской, Саратовской и Иркутской областях. Гидроидные медузы существуют в двух стадиях. Первая – это стадия полипа. Вторая – медузоидная. Большую часть жизни такие медузы проводят в первой стадии, и люди их не видят. Скорее всего, из-за жары, так как условия благоприятные, они начали размножаться и активно переходить в медузоидную стадию, поэтому они и стали видны. Это на самом деле очень редкое явление. И, скорее всего, если в следующем году не будет такой же жары, оно не повторится.
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