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3 января, вторник
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«Салават Юлаев» записал клип-поздравление с новым годом// 30.12.2016
Трогательный видеоклип подготовил «Салават Юлаев» для своих болельщиков.
Хоккейсты, тренерский штаб и работники хоккейного «Салавата Юлаева» поздравили болельщиков с наступающим Новым годом и сняли трогательный видеоролик.
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