«Салават Юлаев» записал клип-поздравление с новым годом

02.01.2017

Уфимец доехал на трамвае до Европы Новый клип группы "Дамаск" был снят при помощи камеры GoPro.

30.12.2016

Как правильно встретить Новый год Министерство здравоохранения Башкирии подготовило памятку для празднующих.

30.12.2016

Константин Толкачев поздравил жителей Башкирии с Новым годом Председатель Госсобрания республики пожелал, чтобы наступающий год принес в каждый дом удачу и благополучие

29.12.2016

Рождественскую елку в Уфе посетят 1500 детей В конкурсе участвовали дети от 3 до 13 лет.

29.12.2016

На дорогах Уфы был замечен Дед Мороз с жезлом Сотрудники ГИБДД города приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».

29.12.2016

Фотографии победителей конкурса #классный2016 В Уфе подвели итоги конкурса #классный2016, организатором которого выступил один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой».

28.12.2016

В Уфе запустят бесплатные новогодние автобусы «Башавтотранс» будет бесплатно возить уфимцев по ёлкам столицы