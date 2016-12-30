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Как правильно встретить Новый год// 30.12.2016
Министерство здравоохранения Башкирии подготовило памятку для празднующих.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Через 2 дня наступит Новый 2017 год. У нас этот праздник принято отмечать с размахом и до утра. Как правило люди готовят еды столько, сколько в обычной жизни ни один из них не съест. Поэтому самые частые последствия новогодней ночи - это пищевые отравления.
Экономные хозяйки часто растягивают новогодние блюда на целую неделю, то, что не было съедено в праздничную ночь "переходит" в холодильник. И можно около 5-7 дней не заботиться о готовке. И тут важно помнить, что срок хранения продуктов после приготовления (при комнатной температуре) не более 3 часов. А срок реализации салатов не должен превышать 18 часов (при хранении в холодильнике), мясных блюд не более 24 часов, предупреждает министерство здравоохранения республики. Важно помнить, что недобросовестные продавцы часто, в праздничном ажиотаже, продают несвежие продукты. Дата изготовления – вот на что необходимо смотреть в первую очередь.
В Новый год кроме обжорства, люди грешат и чрезмерным употреблением спиртных напитков и тут основная проблема – это алкогольные отравления. Важно не пить спиртное на голодный желудок, соблюдайте меру и обязательно закусывайте. Думаю, о покупке только качественного алкоголя, говорить не стоит. Как говорят медики, лучше всего организм переносит красное сухое вино. Кстати, закусывать лучше полноценными закусками, которые содержат белки и сложные углеводы. Например, картофель, макароны, мясные блюда. А вот запивать намного вреднее, чем закусывать. Если сильного опьянения избежать не удалось, то лучше прочистить желудок и вызвать врача.
Переедание также является очередным последствием новогодних праздников. Зачастую обостряются заболевания такие как гастриты, панкреатиты, холециститы. Медики считают, что тазики с оливье и селедку «под шубой» следует запретить. Лучше выбрать блюда из сырых овощей, зелени, фруктов, ягод, орехов. Из них можно сделать множество вкусных и полезных салатов. Лучшая заправка - это растительное масло или нежирный йогурт.
ИА "Медиакорсеть" поздравляет всех с наступающим Новым годом. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения всех желаний!
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