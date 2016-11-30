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Девочка из Башкирии стала победительницей всероссийского конкурса «Наши истории»

Злата ЗУКОВИЧ // 30.11.2016
Девочка, живущая с опекуном, написала, что хочет стать онкологом

24 ноября в Москве прошла церемония награждения всероссийского конкурса дневников приемных семей «Наши истории» для воспитанников в возрасте от 14 лет до 21 года приемных и замещающих семей. На конкурс поступило 214 творческих работ из восьми федеральных округов и 43 регионов России. 15-летняя Гульнур Гареева из Башкирии стала победительницей в специальной номинации жюри «Счастье жить и помогать». За умение не падать духом, радоваться жизни и желание помогать людям бороться за себя.

Девятиклассница Гульнур написала в своей работе о том, что потеряла маму в шесть лет - та умерла от рака. А отец девочки скончался в 2013 году. Опекунство над ребенком взяла сестра, у которой есть сын и дочка. Гульнур пишет о том, что эти люди и есть ее семья - не приемная, а самая настоящая:

– В будущем я хочу стать врачом, а именно онкологом, - делится мыслями Гульнур. – Хочу лечить людей, чтобы они боролись за себя, чтобы были счастливы и здоровы.

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