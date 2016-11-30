В Уфе состоится конкурс, посвященный 100-летию Мустая Карима

Кристина ДЕЙНЕКО

Уже утвержден состав жюри.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе состоится конкурс юных литераторов-переводчиков. Мероприятие посвящено 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Сам юбилей состоится в 2019 году.

Сейчас уже утверждено жюри конкурса. В него вошли известные литераторы, деятели культуры и обладатели различных литературных премий. Возглавит жюри заместитель министра культуры Башкирии Ранис Алтынбаев, его заместителями выступят дочь Народного поэта и директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова, а также директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Айгуль Муратова.

Кроме того, конкурсантов будут оценивать литературовед, заслуженный работник образования Башкирии Заки Алибаев, писатель, лауреат Большой литературной премии России Амир Аминев, переводчик, Фарит Ахмадиев писатель, лауреат премии Серебряное перо России-2016, сценарист, переводчик, поэт, лауреат Государственной молодежной премии РБ им. Ш. Бабича, лауреат Международной премии русскоязычных авторов «Новые писатели – 2015» Зухра Буракаева, поэт, литературный критик Азамат Юлдашбаев и другие.