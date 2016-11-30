30 ноября, среда
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе впервые пройдут "Петербургские сезоны"

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 30.11.2016
Они стартуют в начале марта 2017 года.

Впервые в столице Башкирии пройдут "Петербургские сезоны". 1 марта 2017 года жителей Уфы ожидает лекция об изобразительном искусстве Русского музея Санкт-Петербурга, пройдет она в музее имени Нестерова. 2 марта уникальное джазовое трио. На сцене выступят Вячеслав Гайворонский, Андрей Кондаков и Владимир Волков.

В завершении "Петербургских сезонов" 3 марта в ГЗК "Башкортостан" состоится гала-концерт солистов балета Мариинского театра. 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

29.11.2016
В Уфе новогоднюю елку откроет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга
Праздничные юрты будут работать в Октябрьском, Уфе, Ишимбайском, Мишкинском и Учалинском районах.

29.11.2016
Московский продюсер Мурат Абдульманов: "Из кавер-группы, как из болота, сложно выбраться"
Продюсер написал башкирскую музыку и ждет стихов от талантливых авторов.

28.11.2016
В Уфе детский хор споет песни из российских кинофильмов
С хором выступит молодежный симфонический оркестр.

28.11.2016
В Уфе симфонический оркестр устроит для слушателей «Русский вечер»
Прозвучит музыка Чайковского и Рахманинова.

28.11.2016
Музыканты из Уфы посвятили песню Фиделю Кастро
Буквально на днях группа "Глумилино" завершила композицию под названием "Куба".

27.11.2016
В Уфе священник пишет иллюстрации к сказкам и поет патриотические песни
Медиакорсеть продолжает серию публикаций о героях проекта Прогрессоры 24

25.11.2016
В Уфе установили еще две новогодние елки
Скоро елки появятся во всех районах города.

25.11.2016
В Уфе, «пораскинув мозгом», можно помочь больным детям
Грядущая интеллектуальная игра «Брейнфест» будет благотворительной.

25.11.2016
Уфа узнает своих героев - прямая трансляция
Сегодня, 25 ноября, по всей стране реализуется проект "Прогрессоры 24"

24.11.2016
Inkazan стал победителем всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2016»
Победителей выбирали в ходе открытого интернет-голосования.

24.11.2016
Уфимцам доступны квартиры с видом на Белую за 1 млн 550 тыс руб.
Жилье строится в перспективном уфимском районе Кузнецовский затон.

23.11.2016
В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима
Михаил Дудин приезжал в гости к Мустаю, а также переводил на русский язык его стихи

23.11.2016
Уфимской школе присвоено имя Ивана Рыбалко
Постановление подписано Премьер-министром республики

23.11.2016
В Уфе объявлен очередной сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР
Принести вещи, деньги или продукты можно до середины декабря.

22.11.2016
В Уфе покажут фильм о современной истории любви «14+»
Вход бесплатный, возрастное ограничение 16+.

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Сипайлово земля "ушла из - под ног"

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"