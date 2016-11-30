В Уфе впервые пройдут "Петербургские сезоны"

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Они стартуют в начале марта 2017 года.

Впервые в столице Башкирии пройдут "Петербургские сезоны". 1 марта 2017 года жителей Уфы ожидает лекция об изобразительном искусстве Русского музея Санкт-Петербурга, пройдет она в музее имени Нестерова. 2 марта уникальное джазовое трио. На сцене выступят Вячеслав Гайворонский, Андрей Кондаков и Владимир Волков.

В завершении "Петербургских сезонов" 3 марта в ГЗК "Башкортостан" состоится гала-концерт солистов балета Мариинского театра.