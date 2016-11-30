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30 ноября, среда
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе впервые пройдут "Петербургские сезоны"// 30.11.2016
Они стартуют в начале марта 2017 года.
Впервые в столице Башкирии пройдут "Петербургские сезоны". 1 марта 2017 года жителей Уфы ожидает лекция об изобразительном искусстве Русского музея Санкт-Петербурга, пройдет она в музее имени Нестерова. 2 марта уникальное джазовое трио. На сцене выступят Вячеслав Гайворонский, Андрей Кондаков и Владимир Волков.
В завершении "Петербургских сезонов" 3 марта в ГЗК "Башкортостан" состоится гала-концерт солистов балета Мариинского театра.
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