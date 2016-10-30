Ильдар Абдразаков снялся в клипе со знаменитыми российскими артистами

Злата ЗУКОВИЧ

Певец из Башкирии поучаствовал в клипе на песню Игоря Матвиенко.

Башкирский оперный певец Ильдар Абдразаков снялся в клипе со знаменитыми российскими исполнителями: Григорием Лепсом, Тимати, Полиной Гагариной, Гариком Сукачевым и многими другими. Клип снят на песню Игоря Матвиенко «Жить». В видеоряде собраны сцены страшных катастроф. Основной посыл клипа – донести, насколько важна и ценна жизнь, и что за нее надо бороться, какой бы тяжелой она не была.