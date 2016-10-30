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Уфимцам предложили купить квартиры со скидкой и получить в подарок паркинг

// 30.10.2016
Группа компаний «Жилстройинвест» провела день открытых дверей.

29 октября в уфимском «Конгресс-холле» группа компаний «Жилстройинвест» провела день открытых дверей. Здесь уфимцам и гостям города были представлены объекты, над которыми сейчас работает компания – небоскреб Idel Tower в жилом комплексе «Четыре сезона», а также ЖК «Тихая роща 2».

– Мы рассказали нашим покупателям о тех проектах, которые сейчас у нас в работе - это вторая очередь жилого комплекса «Четыре сезона» небоскреб Idel Tower, а также наш новый проект – «Тихая роща2», который расположен в районе улицы Зорге, – говорит представитель «Жилстройинвеста» Иван Зорин. – Проект «Тихая роща1» мы сдаем уже в декабре этого года, на год раньше запланированного срока.

«Тихая роща1» и «Тихая роща2» отличаются тем, что первый – жилой комплекс бизнес-класса, а второй – комфорт-класса.

- Мы пошли навстречу нашим клиентам, которые очень хотели приобрести квартиры по качеству, которые предоставляет наша компания, но не было финансовой возможности. Теперь у нас есть проект комфорт-класса. Ценовой сегмент от 58 до 69 тыс. за 1 кв. м., - говорит Иван Зорин.- Разрабатывая проект, мы старались сделать так, чтобы были минимальные потери комфорта для жителей. В принципе, у нас это получилось. «Тихая роща2» - это такой же бизнес-класс, только там чуть проще вариант отделки мест общего пользования. Значительно на качество проекта эти урезки не влияют, - уточняет он. 

На мероприятии потенциальные покупатели смогли больше узнать о проектах новых домов, съездить на строящиеся объекты, а также получить консультацию у специалистов банков-партнеров компании по возможностям оформить ипотеку. 

 

Специально ко дню открытых дверей компания подготовила акцию – все покупатели квартир, совершившие сделку с 20 октября до 15 ноября, и оформившие договор долевого участия до 15 ноября в регпалате, автоматически принимают участие в розыгрыше паркингов. Всего компания разыгрывает 4 паркинга. Итоги конкурса будут подведены 28 ноября.

Кроме этого, компания предоставляет покупателям приятные скидки – до 5 ноября вы можете купить паркинг, квартиру или коммерческую недвижимость со скидкой.

 

 

 

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