В Уфе школьники почувствуют себя в роли Поллока и Эшера

Злата ЗУКОВИЧ

В «Облаках» пройдут мастерские для юных художников.

В центре современного искусства «Облака» на время осенних каникул, с 31 октября по 6 ноября, пройдут мастер-классы от «One day», посещение выставки «Шедевры Гюстава Доре» и обед в Pianocafe8. Мастер-классы рассчитаны на школьников 7-12 лет. Время проведения всех мастер-классов с 12:00 до 14:00.

Программа:

31 октября и 5 ноября пройдет мастер-класс по первобытному искусству. Участники мастер-класса увидят примеры статуэток, наскальной живописи, изделий быта того времени. А после теоретической части перейдут к созданию копий наскальной живописи, чтобы понять на своем опыте, как создавались первые произведения искусства.

1 ноября – мастер-класс по самостоятельному изготовлению папируса. На нем ребята оставят зашифрованное послание, написанное египетскими символами.

2 ноября и 6 ноября пройдут мастер-классы, посвященные портретам. Гости узнают много интересного о создании портрета, а также будут писать портреты на зеркале и даже создавать его из овощей и фруктов.

3 ноября пройдет мастер-класс по мотивам Джексона Поллока – американского художника идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Под руководством преподавателя юные художники смогут освоить технику спонтанного рисования – наливание, разбрызгивание кистью, мазки.

4 ноября ученики будут угадывать, что изображено на картинках мозаики Эшера. После этого художники будут изучать импрессионизм и разбираться в том, как правильно смотреть на картины, написанные в этом стиле. После встречи каждый создаст свою собственную мозаику по мотивам творчества Маурице Эшера.