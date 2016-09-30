В Уфе пройдет фотовыставка «Башкортостан глазами друзей»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Центре современного искусства «Облака» будут представлены работы фотомастеров из пяти стран.

6 октября в Центре современного искусства «Облака» состоится открытие фотовыставки «Башкортостан глазами друзей». На ней будут представлены работы из фотохудожников из пяти стран мира и четырех регионов России – Ирана, Италии, Казахстана, Азербайджана, Молдовы (Гагаузии), Москвы, Крыма, Татарстана и Башкортостана. Все они стали участниками акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура» В этом году её маршрут прошел по девяти районам республики.

Фотовыставка будет работать в течение месяца и ее могут посетить все желающие.