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Стоит ли смотреть фильм «Дуэлянт»?

Наталья КУЗНЕЦОВА // 30.09.2016
Корреспондент Медиакорсети побывала на предпремьерном просмотре.

Фото: vokrug.tv

В уфимском кинотеатре IMAX на этой неделе впервые показали фильм режиссера Алексея Мизгирёва «Дуэлянт». Расхваленный московскими кинокритиками у первых зрителей в Уфе он вызвал далеко неоднозначную реакцию. Картина в рамках своего стиля хотя и действительно снята неплохо, но понравится далеко не каждому. Вопрос вкуса, взгляда на историю и, возможно, даже настроения.

Формально «Дуэлянт» - фильм исторический, костюмный. Время и место действия – 1860-ый год, Петербург. В центре внимания – дуэли, которые в те времена были в среде дворянства привычным явлением. Однако любителям реалистичных исторических драм он, скорее всего, не понравится. Ибо об историческом соответствии нельзя говорить ни в фактах, ни в стилевых особенностях.

 Главный герой – дворянин Колышев, потерявший дворянский титул, под новым именем капитана Яковлева, убивает за деньги врагов своего заказчика. Сама история, конечно малореалистична: дуэли в то время были, но сложно поверить, что Яковлеву позволили ли бы убивать всех подряд безнаказанно. В России дуэли были официально запрещены еще Петром Первым, а уж за убийство тут же пришлось бы пойти под суд. Того же Дантеса не посадили за убийство Пушкина лишь по тому, что он не был российским поданным.

Но дело даже не в этом. Вся лента окутана атмосферой особой мрачности, грусти, злобы и даже банальной грязи, по современной западной моде на грязь в кадре. Здесь зритель не найдет возвышенных чувств, утонченности, шика и блеска, тоже присущей жизни столичного дворянства того времени в привычном нам описании. Жизнь петербургских дворян показана очень однобоко. Режиссер однозначно сосредоточился на обратной стороне медали. Он четко выразил свое видение той красивой жизни, которую описывали в романах русские классики. В «Дуэлянте» на переднем плане – интриги, месть и беспросветность идеалов светского общества. В центре сюжета, конечно, - высокая идея – честь дворянина. Колышев убивает, чтобы накопить денег на то, чтобы вернуть себе титул. А потерял он его за то, что убил человека, изнасиловавшего его мать. Но сам сюжет открыто противоречит идее благородства как таковой. Ибо говорить о чести, убивая людей на заказ, едва ли можно.

Мизгирёв во всем сделал подчеркнутый акцент на темноту и грязь. Это выражается даже чисто визуально. Прекрасный город Петербург у него запачкан, изгажен - нечищенными улицами, мрачными как-будто пыльными домами, висящими, как в современных экранизациях Конан-Дойля тушами скота. Не говоря уже о постоянной стрельбе и крови. Одним словом, фильм – не для зрителей с тонкой душевной организацией. Эта грязь во всем, в том числе и в душах, в итоге и побеждает. Героя не спасает даже любовь: его чувства к невинной блондинке княжне Марфе не помогают герою измениться. Любовная линия в фильме вообще скомкана. И, кажется, нужна лишь для того, зритель узнал реальную историю капитана Яковлева: именно Марфе он рассказывает, почему он дуэлянт на самом деле.

Одним словом, фильм не вызывает положительных эмоций и не заставляет верить в торжество добра. В нем много противоречий, несоответствий и спорных моментов. Но при этом назвать его некачественным нельзя. Это скорее своеобразная режиссерская манера, а лента ориентирована на определенную аудиторию. Любителям драм с оттенком нуара фильм вполне может прийтись по вкусу. Другим же не стоит тратить на эту ленту ни время, ни деньги.

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