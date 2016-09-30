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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Стало известно, кто живет в элитном уфимском квартале за "Лимонарием"

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 30.09.2016
Строения до сих пор не имеют номеров на карте, хотя стоят не первый год

Фото: wikimapia.org

Казанское интернет-издание "Реальное время" установило владельцев коттеджей премиум-класса, расположенных в лесном массиве за Уфимским лимонарием, на крутом яру реки Уфа. Строения различаются по площади - самый маленький домик имеет площадь в 300 квадратных метров, самый большой - примерно в 600. Самый дешевый коттедж имеет кадастровую оценку в 4 млн.рублей, самый дорогой - в 14,3 млн. рублей. Цена квадратного метра в этих домах не превышает 25 тысяч рублей.

Среди владельцев прекрасных домов, расположенных в заповедном уголке Уфы- имена известных в республике людей и членов их семей: Первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова, экс-главы "Баштрансгаза" (ныне "Газпром трансгаз Уфа") Сергея Пашина, экс-вице-премьеров Башкирии Шамиля Вахитова (сельское хозяйство) и Хамита Мавлиярова (строительство, ныне - замглавы министроя РФ), экс-директора "Башинформсвязи" Салавата Гайсина, бывшего первого вице-президента "Башнефти" Виктора Ганцева, экс-премьеров Башкирии Рафаэля Байдавлетова и Раиля Сарбаева, а также экс-мэра Уфы, депутата Госдумы Павла Качкаева - всего 13 объектов. Примечательно, что домом, где сейчас проживает первый президент Башкирии ранее, по данным "Реального времени" владел Искандар Махмудов, основатель и президент УГМК.

По данным о площади и цене коттеджей, которые обнародовало "Реальное время" можно составить некий ранжир элиты Башкирии десятых годов.

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