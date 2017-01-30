Башкирский театр кукол отмечает 85 летний юбилей

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Торжественный вечер, посвященный юбилею, пройдет в международный день кукольника – 21 марта.

Фото: Лилия Загирова

5 февраля 2017 года Башкирский государственный театр кукол празднует знаменательную дату – 85 лет со дня своего образования. Торжественный вечер, посвящённый юбилею, запланирован на 21 марта. Дата выбрана не случайно – именно в этот день весь мир отмечает Международный день кукольника, сообщает пресс-служба минкультуры Башкирии.

В этот день театр порадует своих гостей предварительным показом самой ожидаемой премьеры юбилейного сезона – спектаклем для взрослых по мотивам восточных сказок «Тысяча и одна ночь», на постановку которого приглашены лауреаты премии «Золотая маска» - режиссёр Пётр Васильев и художник-постановщик Алевтина Торик из города Санкт-Петербург.

Самобытность творческого облика Башкирского государственного театра кукол, уникальность сложившихся в нем традиций признана не только в России, но и за ее пределами: театр отмечен дипломами на различных фестивалях международного формата в Венгрии, Турции, Азербайджане, а в 1987 году театр был удостоен международной премии имени Джавахарлала Неру за спектакль «Индийская легенда».