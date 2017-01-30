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В Уфе пройдет бесплатная фотосессия для помощи Амиру Карачурину// 30.01.2017
Все желающие смогут пожертвовать деньги на лечение ребенка.
11 и 12 февраля в Уфе пройдет благотворительный фотопроект, в котором все желающие смогут получить профессиональную фотосессию бесплатно. Участники смогут бесплатно воспользоваться услугами парикмахера и визажиста.
Фотосессии пройдут в студии One по адресу улица Бабушкина, 25/1, 2 подъезд, офис 76 (10 этаж). После фотосессии участники смогут анонимно пожертвовать деньги на благотворительность, которые пойдут на лечение 12-летнего Амира Карачурина с диагнозом "острый лейкоз".
Участие смогут принять не более 50 человек. Для участия в фотосессии необходимо записаться заранее в группе «Заряди любовью».
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