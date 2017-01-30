В Уфе пройдет бесплатная фотосессия для помощи Амиру Карачурину

Злата ЗУКОВИЧ

Все желающие смогут пожертвовать деньги на лечение ребенка.

11 и 12 февраля в Уфе пройдет благотворительный фотопроект, в котором все желающие смогут получить профессиональную фотосессию бесплатно. Участники смогут бесплатно воспользоваться услугами парикмахера и визажиста.

Фотосессии пройдут в студии One по адресу улица Бабушкина, 25/1, 2 подъезд, офис 76 (10 этаж). После фотосессии участники смогут анонимно пожертвовать деньги на благотворительность, которые пойдут на лечение 12-летнего Амира Карачурина с диагнозом "острый лейкоз".

Участие смогут принять не более 50 человек. Для участия в фотосессии необходимо записаться заранее в группе «Заряди любовью».