Видео: В Уфе в один из дворов в Зеленой роще забежала лиса

Наталья КУЗНЕЦОВА

Животное бегало около дома на улице Менделеева.

Жители микрарайона Зеленая роща вчера встретили около дома на ул. Менделеева 150/5 лису. Животное бегало во дворе, а увидев людей спряталось под одну из машин. Как лиса попала в городскую зону, неизвестно.

Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть видео с лисой, которое удалось снять уфимцам.