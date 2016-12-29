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Видео: В Уфе в один из дворов в Зеленой роще забежала лиса// 29.12.2016
Животное бегало около дома на улице Менделеева.
Жители микрарайона Зеленая роща вчера встретили около дома на ул. Менделеева 150/5 лису. Животное бегало во дворе, а увидев людей спряталось под одну из машин. Как лиса попала в городскую зону, неизвестно.
Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть видео с лисой, которое удалось снять уфимцам.
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