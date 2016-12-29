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Рождественскую елку в Уфе посетят 1500 детей// 29.12.2016
В конкурсе участвовали дети от 3 до 13 лет.
В 2016 году детский проект «Письмо Деду Морозу» победил в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций республики на право получения субсидии из средств бюджета Башкортостана, сообщили в пресс-службе администрации города.
1500 победителей в возрасте от 3 до 13 лет сделали наиболее социально значимые дела. Победителей пригласили на Рождественскую елку Деда Мороза, которая будет 6 января в Городском дворце культуры.
Секретная служба Деда мороза получила около 3000 писем от детей из 22 городов 40 районов республики. По условиям конкурса ребята должны были рассказать о добрых делах, которые они сделали в течение года.
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