Рождественскую елку в Уфе посетят 1500 детей

Злата ЗУКОВИЧ

В конкурсе участвовали дети от 3 до 13 лет.

В 2016 году детский проект «Письмо Деду Морозу» победил в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций республики на право получения субсидии из средств бюджета Башкортостана, сообщили в пресс-службе администрации города.

1500 победителей в возрасте от 3 до 13 лет сделали наиболее социально значимые дела. Победителей пригласили на Рождественскую елку Деда Мороза, которая будет 6 января в Городском дворце культуры.

Секретная служба Деда мороза получила около 3000 писем от детей из 22 городов 40 районов республики. По условиям конкурса ребята должны были рассказать о добрых делах, которые они сделали в течение года.