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30 декабря, пятница
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Кадеты из Башкирии побывали на окружной новогодней елке// 29.12.2016
Она прошла в Кремлевском концертном зале Нижнего Новгорода
Фото: пресс-службы ГФИ по РБ
Вчера, 28 декабря в Нижнем Новгороде прошла традиционная окружная новогодняя елка под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича.
На нее приехали около тысячи ребят. Среди них были и 20 воспитанников Башкирского кадетского корпуса им. Героя России А. В. Доставалова (г. Ишимбай) Все они - победители окружных общественно-значимых проектов, отличники учебы и спортсмены. На празднике приглашенных ожидало сказочное представление, хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями вокруг елки, ну и, конечно же, сладкие новогодние наборы. Также в качестве подарка от приволжского полпреда для ребят провели экскурсию по Нижнему Новгороду, дети посетили Нижегородский кремль и Нижегородский планетарий.
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