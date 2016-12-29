На дорогах Уфы был замечен Дед Мороз с жезлом

Сотрудники ГИБДД города приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».

Новогоднее настроение посетило не только обычных граждан, но и сотрудников правоохранительных органов. Представители ГИБДД и Дед Мороз останавливали водителей, проверяли знания правил дорожного движения и наличие административных штрафов. Те, кто хорошо вел себя в 2016 году, получили подарки. Но и тем, кто хорошим поведением в уходящем году не отличился, тоже был заготовлен сюрприз - книга правил дорожного движения.