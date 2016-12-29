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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Фотографии победителей конкурса #классный2016

// 29.12.2016
В Уфе подвели итоги конкурса #классный2016, организатором которого выступил один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой».

В течение недели уфимцы выкладывали в соцсетях посты с яркими и эмоциональными фото и делились своими впечатлениями о 2016-ом годе. Желающих победить было очень много – и это вполне понятно: ведь на кону был современный 4G планшет.

Уходящий год оказался для жителей Уфы щедрым на добрые и запоминающиеся события. У кого-то в семье появился первенец, а кто-то стал родителем уже не первый раз. Одни наконец смогли исполнить свою мечту и купить квартиру, другие же радовались менее крупным, но столь же долгожданным приобретениям.

Самым трогательным, по мнению организаторов конкурса, оказалось фото пользователя @o_oskirka с тремя детьми и словами благодарности уходящему году. Поэтому уже в 2017-ом году автор душевного поста сможет радовать себя и своих близких яркими интересными фото на новом планшете.

Не обошлось и без поощрительных подарков для участников. Пользователь в «Вконтакте» Евгения Батищева в 2016 году вышла замуж. Кроме того, девушка опубликовала фото жилого комплекса «Белая река», в котором она купила квартиру. На фото видно, как за год вырос жилой комплекс! Победителем в Facebook стала Lena Saifullina, рассказавшая про благородную работу логопеда, приносящую массу самых добрых эмоций родителям и их маленьким детям.

В преддверии Нового года все победители получили в подарок наборы любимых сладостей, каждый из которых дает уникальный шанс выиграть квартиру бизнес-класса в центре Уфы.

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