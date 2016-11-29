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В Уфе новогоднюю елку откроет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга

Злата ЗУКОВИЧ // 29.11.2016
Праздничные юрты будут работать в Октябрьском, Уфе, Ишимбайском, Мишкинском и Учалинском районах.

7 декабря в 19:00 на площадке у Конгресс-Холла Дед Мороз из Великого Устюга откроет новогоднюю елку республики и республиканский проект "Гостевая юрта Деда Мороза".

Гигантские триколоры России и Башкирии будут состоять из трехсот волонтеров, которые запустят в небо воздушные шары цветов этих флагов.

Башкирский Дед Мороз будет принимать гостей в своей официальной юрте с 12:00 до 22:00 вплоть до 13 января.

Как сообщили в пресс-службе Фонда развития городских проектов, помимо Центральной юрты в Уфе, будут работать западная юрта в ГЛК «Уязы-тау» в Октябрьском, южная юрта у подножья горы Тратау в Ишимбайском районе, северная юрта в Центре паралимпийского спорта в селе Мишкино Мишкинского района РБ и восточная юрта в селе Кирябинское Учалинского района. 

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