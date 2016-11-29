В Уфе открыт гребной канал при содействии главы МИД РФ Сергея Лаврова

Константин КЛИМОВ

Пока - в масштабе 1 к 10.

Фото: Константин Климов

Сегодня в Уфе прошли испытания макета гребного канала, который планируется построить в микрорайоне Инорс. Копия будущего канала, была создана в масштабе 1:10, реальная длина планируемого спортивного сооружения - 250 метров, ширина - 10, соответственно модель получилась длиной в 25 метров и метр шириной.

На испытания в Уфу прибыла целая делегация лучших тренеров, во главе с техническим директором Федерации гребного слалома России (ФГСР) Игорем Брадисом.

- Проект получился со всех сторон уникальным. Во-первых, его создают российские специалисты, ранее нам приходилось приглашать иностранцев. Во-вторых, строится он будет на уже существующем русле сбросного канала одной из ТЭЦ, и будет выполнять сразу две функции: сброс воды с ТЭЦ и места для проведения тренировок и соревнований гребцов, - рассказал корреспонденту ИА "Медиакорсеть" Игорь Брадис.

Гребной канал планируется построить в уфимском микрорайоне Инорс, реконструировав уже существующее русло для сброса воды из Теплого озера в реку Уфа. Так как вода в озере охлаждает установки ТЭЦ – 2, она не замерзает круглый год, и тренироваться там можно даже зимой.

О выборе места и министре Лаврове

Идея построить в Уфе гребной канал появилась ещё в 1998 году, тогда тренер спортивной школы олимпийского резерва Валентина Егорова обратилась к руководству республики, но инициатива не получила одобрения чиновников. Спустя 13 лет, родители детей, занимающихся в спортшколе, убедили тренера вновь поднять вопрос строительства канала.

- В феврале 2011 года мы передали письмо в приёмную президента Башкирии, а позже узнали, что чиновникам вновь не понравилась наша инициатива, - теперь уже с улыбкой рассказывает тренер Валентина Егорова, - В июне мне позвонили и пригласили на приём к Рустэму Хамитову. Оказалось, что он читает даже те письма, которые забраковали его подчинённые. Так на нашем письме появилась виза «В работу!» и подпись главы региона.

Потом началась подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, и всем было не до строительства канала, министерства писали отписки.

- Помогли нам звонки сверху, руководству региона постоянно звонили из федерации гребного слалома. Но основную роль сыграло то, что Сергей Лавров ( министр иностранных дел России, - прим.МКСЕТ) неофициально курирует гребной спорт, и тоже просил Хамитова посодействовать, - делится Валентина Егорова.

На самом деле глава МИДа Сергей Лавров в молодости занимался гребным спортом на уровне любителя, и даже сплавлялся по рекам Башкирии. Фотография, подтверждающая это, была опубликована чуть больше года назад в Газете.ru. На снимке будущий глава МИДа на фоне «Скалы трёх вождей» в верховьях реки Белой, как установили башкирские блогеры в 2015 году, накануне саммитов.

Фото: Gazeta.ru из личного архива С.Лаврова.

Вернёмся к макету. Сейчас проект проходит последние испытания, и со слов Игоря Брадиса, уже к концу года можно будет начинать готовить документацию, смету, и проводить экспертизу проекта. Кстати, документация и экспертизы это по словам специалиста Фонда строительства спортивных сооружений и социально значимых объектов РБ Винера Шарафутдинова, отнимает очень много времени.

- Согласовать такой проект очень сложно, русло находится в водоохранной зоне и строить там можно только после нескольких экспертиз, это отнимает очень много времени, - жалуется Винер Шарафутдинов, - Вообще для нас этот проект, мягко скажем, непривычный, мы строили стадионы и горнолыжные центры, но с гребным каналом дело имеем впервые.

Фонд строительства спортивных сооружений и социально значимых объектов Республики Башкортостан (ФССС и СЗО РБ) в регионе мало кто знает, но если назвать список объектов, то сразу станет понятно, в чьих руках гребной канал. ФССС и СЗО за четыре года своего существования занималось реконструкцией нескольких заметных объектов, среди них уфимские Конгресс-Холл, стадион «Нефтяник» и театр Оперы и балета, так же специалисты фонда построили горнолыжный центр «Мраткино».

Что касается финансирования проекта, то скорее всего эта ноша ляжет на плечи регионального бюджета, так как после завершения строительства объект будет принадлежать республике. По словам технического директора ФГСР Игоря Брадиса, Башкирия может надеяться на участие в программе софинансирования от Минспорта России. По условиям программы, регионы могут получить адресную поддержку в объёме от 50 процентов от стоимости проекта, но пока не подготовлена смета, о каких-либо суммах говорить рано. Можно лишь сравнить с уже построенными объектами такого типа средняя стоимость, которых составила 1,4 млрд рублей.