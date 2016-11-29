Московский продюсер Мурат Абдульманов: "Из кавер-группы, как из болота, сложно выбраться"

Кристина ДЕЙНЕКО

Продюсер написал башкирскую музыку и ждет стихов от талантливых авторов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Башкирия полна музыкально одаренными людьми. Но нового, современного материала республика даёт на-гора очень мало - республика как будто застряла в начале девяностых в плане современной эстрады. И деньги вроде есть, и аудитория отзывчивая, и музкантов много, но они остаются местными героями. О том, почему так происходит, рассказал московский продюсер, уроженец Уфы Мурат Абдульманов.

ИА "Медиакорсеть": Мурат Рамилевич, насколько сложно молодым исполнителям пробиться на ТВ или на радио?

Мурат Абдульманов: Без интересного, нового исполнения, оригинального тембра голоса или манеры исполнения, конечно, ничего не получится. Неважно, попса это или рок. Радиостанции прививают нам чувство стиля, вкус. Сейчас для новых исполнителей сейчас пробиться туда — не проблема. У радиостанций не стоят очереди из новых исполнителей, они, как правило, открыты для интересных новинок.

ИА "Медиакорсеть": А общенациональные музыкальные телепроекты могут помочь молодым «звездочкам» выйти на новый уровень?

Мурат Абдульманов: Многие проекты - и «Голос» и другие – это, конечно, уникальная возможность для исполнителей. Я продюсирую певицу Николь, она будет участвовать в новом проекте «Голос. Дети». Так что я скоро на своей шкуре пойму, что это такое и как действовать дальше. Но нужно помнить, что даже после участия в проекте необходимо продвигать артиста, иначе на следующий день о нём забудут.

ИА "Медикаросеть": Есть ли у талантливых ребят возможность попасть к толковому продюсеру, при этом, не имея денег?

Мурат Абдульманов: Ко мне, как к продюсеру, приходят сотни сообщений от талантливых ребят. Но продюсер — это немного не тот человек, которым его представляют. Прежде всего — это менеджер, он знает, как правильно вложить деньги в раскрутку, оптимизировать расходы. Он не вкладывает свои деньги, но он может найти того, кто готов вложиться в проект. Я вкладываю свои только в те проекты, которыми потом смогу гордиться. Но таких мало, а все остальное — это коммерческая история. Как правило сейчас вкладываются спонсоры, родители, мужья, без средств очень сложно что-то сделать, только если звезды так сложатся.

ИА "Медиакорсеть": А почему клипы в Башкирии снимаются в полях и больше напоминают видео из прошлого. Почему так происходит?

Мурат Абдульманов: Проблема в менталитете. На самом деле, "в полях" — это тоже неплохо. Например, на на Крайнем Севере, вообще ничего и нигде не снимается. Здесь есть хотя бы видео в полях. Мой картатай, Гумер Абдульманов, залуженный артист Башкирии, всю жизнь снимался в таких клипах. Как снимали в 70-х годах возле березы, так и сейчас пейзаж тот же. Народ привык уже к этому. Когда у Башкирия была "суверенной", хотели всегда что-то преподать, например, что республика - отдельный, не зависящий ни от кого субъект РФ и у нас тут свои законы и порядки. Это с одной стороны хорошо, но в этом есть и проблемы. На телевидении всегда говорили: "снимайте в поле". И все привыкли. Переключение на какой-то новый формат может привести к потере аудитории. Когда-то произойдет смена формата, сюжетов, клипов, в ближайшие годы, но не сейчас.

ИА "Медиакорсеть": Кроме боязни потерять аудиторию, есть ли еще какие-то причины?

Мурат Абдульманов: Я видел немало современных башкирские клипов. И, как настоящий патриот республики, хочу сказать правду. Так, как происходит сейчас, продолжаться дальше не может. Это стандарты 20 летней давности. Хороший клип можно снять за две копейки, дело все в идее. Нужны люди, способные их рождать. Виталий Мухаметзянов, царствие ему небесное, тому пример. Он делал вещи, перед которыми я снимаю шляпу. Смена формата — это всегда ломка и она всегда происходит болезненно. Всем удобно делать что-то по привычке, без креатива. Вся необходимая аппаратура, включая дорогие камеры, на ТВ есть, просто, может, ей не умеют пользоваться или не хотят. Самый лучший мотиватор - это творческая конкуренция, а в Уфе её нет.

ИА "Медиакорсеть": В Уфе много коллективов, которые пишут сами музыку и песни и немало тех, кто играет каверы. Одним в клубы дорога закрыта, а каверщикам - открыта. Почему?

Мурат Абдульманов: Каверы играть проще и зарабатывать на этом деньги легче. Я за то, чтобы люди исполняли песни собственного сочинения. Но свой материал - это никому не известный материал. А под каверы шлягеров люди готовы танцевать, подпевать. Клуб, который не может себе позволить известного артиста, он зовет каверщика. Как правило, их никто не знает по именам, да и на лицо их мало кто вспомнит. Этим можно зарабатывать деньги, но там нет творческого роста. Но из кавер-группы, как из болота, очень сложно выбраться. Ты - исполнитель чужих песен, не более того.

ИА "Медиакорсеть": А перспективно ли коммерчески вкладывать деньги в уфимские группы?

Мурат Абдульманов: Сейчас в себя нужно вкладываться, тратить на свое будущее. Если в Уфе снять клип за сотни тысяч рублей, ты не сможешь его окупить. А Москва — это не просто город, это ринг, куда приезжают люди со всей страны и доказывают право на свое существование. Многие не выдерживают.

Мурат Абдульманов написал композицию в стиле народной башкирской музыки.

Он предлагает поэтам и авторам-исполнителям из республики принять участие в творческом конкурсе.

Если вы пишете стихи-песни на башкирском языке, то присылайте заявку на почту [email protected] или пишите личное сообщение Мурату Абдульманову.Победитель получит право на исполнение своей песни под эту композицию. А в случае, если конкурс выявит хорошие стихи, подходящие к этой мелодии, то продюсер Мурат Абдульманов объявит конкурс на лучшее исполнение.

Ранее, Мурат Абдульманов, написал музыку и песню для исполнительницы Николь.