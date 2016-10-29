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29 октября, суббота
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«Солнечные» дети подарили Уфе новую аллею// 29.10.2016
Сегодня дети с синдромом Дауна посадили 90 деревьев у театра «Нур».
Фото: Администрация Уфы
Сегодня, 29 октября, в Уфе прошла акция «Солнечные кедры», следует из сообщения на сайте администрации города. В рамках этой акции дети с синдромом Дауна и молодые люди с инвалидностью посадили на территории, прилегающей к уфимскому театру «Нур» 40 саженцев кедра и 50 сосны.
- Основная цель акции - социальная адаптация «солнечных детей». Ребятам представилась возможность самостоятельно, без родителей и опекунов, принять участие в общественном мероприятии. В процессе работы подростки выбрали себе взрослого друга, который в дальнейшем будет сопровождать своего подопечного, поддерживать, общаться, участвовать в следующих акциях проекта, - отмечается в сообщении администрации.
В дальнейшем аллея будет украшена памятной табличкой из металла в виде открытой книги, куда впишут имена тех, кто участвовал в основании аллеи.
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