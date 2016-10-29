«Солнечные» дети подарили Уфе новую аллею

Ольга КОРЗИК

Сегодня дети с синдромом Дауна посадили 90 деревьев у театра «Нур».

Фото: Администрация Уфы

Сегодня, 29 октября, в Уфе прошла акция «Солнечные кедры», следует из сообщения на сайте администрации города. В рамках этой акции дети с синдромом Дауна и молодые люди с инвалидностью посадили на территории, прилегающей к уфимскому театру «Нур» 40 саженцев кедра и 50 сосны.

- Основная цель акции - социальная адаптация «солнечных детей». Ребятам представилась возможность самостоятельно, без родителей и опекунов, принять участие в общественном мероприятии. В процессе работы подростки выбрали себе взрослого друга, который в дальнейшем будет сопровождать своего подопечного, поддерживать, общаться, участвовать в следующих акциях проекта, - отмечается в сообщении администрации.

В дальнейшем аллея будет украшена памятной табличкой из металла в виде открытой книги, куда впишут имена тех, кто участвовал в основании аллеи.