Певец из Башкирии прошел дальше в проекте Голос

Борис Шешера из Кумертау выиграл на этапе поединков.

Молодой певец из Кумертау (Башкирия) Борис Шешера вчера, 28 октября, прошел в третий этап телепроекта «Голос».

Его соперницей стала Шура Кузнецова из Санкт-Петербурга. Они исполнили песню своего наставника Леонида Агутина — "Если ты когда-нибудь меня простишь".

Леонид Агутинн выбрал Бориса. Теперь наш земляк продолжит борьбу в проекте на этапе «Нокауты».