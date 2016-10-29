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Певец из Башкирии прошел дальше в проекте Голос// 29.10.2016
Борис Шешера из Кумертау выиграл на этапе поединков.
Молодой певец из Кумертау (Башкирия) Борис Шешера вчера, 28 октября, прошел в третий этап телепроекта «Голос».
Его соперницей стала Шура Кузнецова из Санкт-Петербурга. Они исполнили песню своего наставника Леонида Агутина — "Если ты когда-нибудь меня простишь".
Леонид Агутинн выбрал Бориса. Теперь наш земляк продолжит борьбу в проекте на этапе «Нокауты».
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