Самые популярные инста-блогерши Уфы

Кристина ДЕЙНЕКО

В их число вошли модели, кондитеры и диетологи.

Как оказалось, сейчас, больше всего, молодых девушек волнует: как похудеть, что съесть или как приготовить вкусное, красивое блюдо, еда и мода. К такому умозаключению можно прийти, посмотрев на самых популярных инстаграм-блогерш. Многие из них своим примером заражают не только своих подписчиков и ставят их на путь ЗОЖ и красоты, но и зарабатывают на этом деньги. Подробности на likes.ru