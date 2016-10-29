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Самые популярные инста-блогерши Уфы// 29.10.2016
В их число вошли модели, кондитеры и диетологи.
Как оказалось, сейчас, больше всего, молодых девушек волнует: как похудеть, что съесть или как приготовить вкусное, красивое блюдо, еда и мода. К такому умозаключению можно прийти, посмотрев на самых популярных инстаграм-блогерш. Многие из них своим примером заражают не только своих подписчиков и ставят их на путь ЗОЖ и красоты, но и зарабатывают на этом деньги. Подробности на likes.ru
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