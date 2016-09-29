Уфимцам предложили придумать название новому скверу

Ольга КОРЗИК

Свой вариант можно предложить до 7 октября.

Фото: Администрация Уфы

Уфимцы могут сами придумать название новому скверу, что расположен на улице Губайдуллина вблизи лицея №94, сообщает администрация города.

В начале 80-х здесь были сады, затем образовалась свалка. Позже проведены работы по благоустройству.

- Здесь обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки, посажены крупномеры и кустарники, огражден обрыв. А еще в сквере есть две настоящие голубятни, которые в ближайшее время будут украшены граффити. Однако у этой зеленой зоны до сих пор нет официального имени. Поэтому просим уфимцев принять участие в конкурсе на лучшее название сквера, отмечается в сообщении мэрии.

Администрация города попросила уфимцев придумать название новому скверу и прислать его по электронному адресу: [email protected] или написать свой вариант на сайте администрации Советского района города. Срок – до 7 октября.