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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцам предложили придумать название новому скверу// 29.09.2016
Свой вариант можно предложить до 7 октября.
Фото: Администрация Уфы
Уфимцы могут сами придумать название новому скверу, что расположен на улице Губайдуллина вблизи лицея №94, сообщает администрация города.
В начале 80-х здесь были сады, затем образовалась свалка. Позже проведены работы по благоустройству.
Администрация города попросила уфимцев придумать название новому скверу и прислать его по электронному адресу: [email protected] или написать свой вариант на сайте администрации Советского района города. Срок – до 7 октября.
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