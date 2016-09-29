В кинотеатре IMAX прошел предпремьерный показ фильма «Дуэлянт»

Наталья КУЗНЕЦОВА

По этому случаю для гостей был впервые организован светский раут.

В уфимском кинотеатре IMAХ вчера прошло уникальное по своему формату событие. На предпремьерном показе фильма «Дуэлянт» организаторы устроили своего рода светский раут. Они постарались погрузить гостей в особую атмосферу утонченности и изысканности, присущей времени действия фильма.

Обстановка в IMAX в этот вечер была удивительной. Красные ковровые дорожки, красивые бокалы с вином и шампанским, фуршет и гости в вечерних туалетах. Все они радостно приветствовали друг друга, общались, улыбылись: все как на настоящем светском рауте.

До начала шоу-программы ведущая праздника проводила мини-интервью с гостями. В основном вопросы касались непосредственно “Дуэлянта” и также атмосферы праздника. Многие, отвечая на вопросы, подчеркивали, что формат уникален и выбран очень верно, учитывая, что действие фильма происходит в середине 19-го века.

— Я впервые на таком празднике, – признался в своем интервью 27-летний Алексей. – Все будто чувствуют себя дамами и кавалерами.

Что касается непосредственно самого “Дуэлянта”, то многие пришли на показ, уже многое зная о нем. Фильм получил самые лучшие отзывы многих критиков, и гости вечера отмечали, что хотят узнать, действительно ли он так хорош. Многих интересовали и актеры, сыгравшие главные роли в “Дуэлянте”.

— Я пришла сюда именно ради того, чтобы посмотреть в новой роли Владимира Машкова, – призналась 23-летняя Алиса, пришедшая в этот вечер в IMAX. – Мне интересна каждая его роль, и я считаю «Дуэлянт» безусловно выиграет от того, что он в нем сыграл.

После фуршета и общения с гостями началась самая красочная часть вечера – танцевальная программа. Сначала красивая пара закружилась в вальсе, а затем танцоры устроили небольшое театрализованное представление в костюмах ушедшей эпохи. Завершился вечер тем, ради чего все и собрались – просмотром фильма “Дуэлянт”. Все гости кинопоказа в IMAX остались очень довольны и высказали пожелания, что такие праздники в кинотеатре пройдут еще не раз.