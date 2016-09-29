Жители Башкирии могут поздравить своих учителей в ходе Всероссийского флешмоба

Ольга КОРЗИК

Флешмоб ко Дню учителя развернулся в социальных сетях.

Фото: Кристина Дейнеко

Жители Башкирии могут присоединиться к Всероссийскому флешмобу, посвященному Дню учителя, который развернулся в социальных сетях. Для участия необходимо вспомнить и рассказать у себя на странице в Facebook, «ВКонтакте» или Instagram историю, связанную с вашим любимым учителем (или несколькими учителями) а затем добавить в пост хэштег #спасибоучитель.

Акция посвящена всем учителям и наставникам, влияющим на жизнь и судьбу современного россиянина, — не только школьным и университетским преподавателям, но и педагогам дополнительного образования — тренерам, учителям художественных и музыкальных школ, воспитателям, кураторам практик, руководителям экспедиций, отметили организаторы флешмоба.

Напомним, что День учителя отмечается 5 октября.