Клюшка, шайба, рок-н-ролл: «Салават Юлаев» презентовал новый промо-ролик

29.08.2016

В Уфе паралимпиец Ирек Зарипов станет ведущим благотворительного концерта Собранные средства пойдут на новогодние подарки детям с ограниченными возможностями здоровья.

29.08.2016

Как сэкономить на ремонте Квартиры, подготовленные застройщиком для вселения, привлекают доступными ценами.

28.08.2016

"Владимир Спиваков приглашает..." на Час Чаплина Проект "Огни большого города" пройдет в Уфе с 14 по 16 сентября.

26.08.2016

Московский адвокат возьмёт на контроль несколько башкирских «висяков» Александр Трещёв находясь в Уфе дал старт федеральной программе и акцентировал внимание на резонансном уфимском деле.