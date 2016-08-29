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Клюшка, шайба, рок-н-ролл: «Салават Юлаев» презентовал новый промо-ролик// 29.08.2016
Уфимский «Салават Юлаев» опубликовал промо нового хоккейного сезона.
Уфимский ХК «Салават Юлаев» с небольшим опозданием всё-таки презентовал промо-ролик нового хоккейного сезона.
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