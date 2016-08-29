В Уфе паралимпиец Ирек Зарипов станет ведущим благотворительного концерта

Наталья КУЗНЕЦОВА

Собранные средства пойдут на новогодние подарки детям с ограниченными возможностями здоровья.

В уфимском дворце молодежи 3 октября пойдет благотворительный концерт под названием «Йолдозлар ярдэме белэн» (в переводе с башкирского – «С помощью звезд» - прим.ред.) В концерте примут участие башкирские и татарские исполнители, а соведущим праздника станет известный спортсмен-паралимпиец и депутат Госсобрания-Курултая Ирек Зарипов.

- На средства, собранные от реализации билетов, будут приобретены новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорится в сообщении, анонсирующем праздник. - Более двум тысячам «особенных» ребятишек нашей республики Дед Мороз вручит сладкие подарки на инклюзивной «Доброй елке 2017 на ВДНХ» 23 декабря.

Зрители благотворительного концерта получат подарки от выступающих артистов. Это плакаты-календари с их фотографиями, а также возможность поучаствовать в фотосессии с ними. На сцене будут разыгрываться подарки от партнеров проекта.