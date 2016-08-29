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В Уфу привезут картины Пикассо и Дали// 29.08.2016
Выставка пройдет в ЦСИ «Облака».
9 сентября в Уфе в центре современного искусства «Облака» откроется выставка «Рапсодия страсти. Сальвадор Дали & Пабло Пикассо». Ознакомиться с экспозициями можно будет до 17 января 2017 года.
На выставке будут представлены работы величайших художников XX века из частных коллекций Франции и США. Сюжет этих картин представляет собой не только литературную иллюстрацию, но импровизацию чувств, которые пережили авторы работ.
Возрастное ограничение 16+.
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