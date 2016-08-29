В Уфу привезут картины Пикассо и Дали

Злата ЗУКОВИЧ

Выставка пройдет в ЦСИ «Облака».

9 сентября в Уфе в центре современного искусства «Облака» откроется выставка «Рапсодия страсти. Сальвадор Дали & Пабло Пикассо». Ознакомиться с экспозициями можно будет до 17 января 2017 года.

На выставке будут представлены работы величайших художников XX века из частных коллекций Франции и США. Сюжет этих картин представляет собой не только литературную иллюстрацию, но импровизацию чувств, которые пережили авторы работ.

Возрастное ограничение 16+.