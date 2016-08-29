В Уфе школьники будут поедать «двойки» и драться портфелями

Злата ЗУКОВИЧ

Делать они это будут под присмотром взрослых.

Фото: ВК

1 сентября в Уфе в «Гамми» парке (Олимпик Парк, лесная зона за остановкой «Трамплин») пройдет фестиваль «Уроки непослушания», посвященный Дню знаний. Детки смогут отправиться на праздник сразу после торжественной линейки, чтобы участвовать в розыгрыше рюкзака с подарками.

В программе - битва портфелями, рисование на партах, поедание «двоек», запуск бумажных самолетиков, эстафеты, «Резиночка» и научное шоу. Фестиваль пройдет с 15:00 до 17:00 уфимского времени.