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29 августа, понедельник
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В Уфе школьники будут поедать «двойки» и драться портфелями// 29.08.2016
Делать они это будут под присмотром взрослых.
Фото: ВК
1 сентября в Уфе в «Гамми» парке (Олимпик Парк, лесная зона за остановкой «Трамплин») пройдет фестиваль «Уроки непослушания», посвященный Дню знаний. Детки смогут отправиться на праздник сразу после торжественной линейки, чтобы участвовать в розыгрыше рюкзака с подарками.
В программе - битва портфелями, рисование на партах, поедание «двоек», запуск бумажных самолетиков, эстафеты, «Резиночка» и научное шоу. Фестиваль пройдет с 15:00 до 17:00 уфимского времени.
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