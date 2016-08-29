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Как сэкономить на ремонте// 29.08.2016
Квартиры, подготовленные застройщиком для вселения, привлекают доступными ценами.
На российском рынке жилья наметился бум малогабаритных квартир. К данному выводу пришли специалисты одной из федеральных аналитических компаний. Покупателей такой тип недвижимости привлекает сегодня, в первую очередь, весьма доступными ценами. Уфимский рынок также готов предложить жилье подобного формата. Компактные квартиры с функциональными планировками можно купить в столичных новостройках даже со всей необходимой мебелью и техникой.
В общемировой практике «упакованные» квартиры довольно распространены.
Переезжать можно, как только в руках окажется заветная связка ключей. Новосёлам делать уже ничего не нужно – «жилые квадраты» можно смело начинать эксплуатировать. Специалисты взяли на себя все хлопоты, связанные с покупкой строительных материалов, мебели, техники и ремонтными работами. И, что немаловажно, собственникам не придется переживать муки творчества: каждый квадратный метр таких квартир, как правило, продуман и рационально спланирован, а над расстановкой мебели и подбором цветов потрудились профессиональные дизайнеры.
Нередко будущие владельцы жилья вкладывают в приобретение недвижимости все свободные деньги, поэтому последующие расходы на ремонт для них непосильны. Квартиры «под ключ» – это хороший выход для тех, кто находит самостоятельный ремонт слишком затратным. Стоит отметить, что застройщик осуществляет оптовую закупку отделочных материалов, в связи с чем ремонт, сделанный строительной компанией, обойдется вам намного дешевле аналогичного – выполненного собственными силами.
Этим летом один из ведущих республиканских застройщиков Группа компаний «Госстрой» приступил к реализации нового уникального концепта «IDEЯ», в рамках которого квартиры сдаются с чистовой отделкой, а также всей необходимой мебелью и бытовой техникой.
– Будущим жильцам не придется тратить время, силы и средства на ремонт и дизайн-проект помещений. Приобретая такую квартиру, ее владелец получает не просто готовое жилье, а полностью обставленную всей необходимой мебелью и техникой современную квартиру, дизайнерский ремонт которой будет выполнен высококвалифицированными специалистами, – комментирует член правления ГК «Госстрой» Павел Алябьев.
«Купил и живи» – девиз такого жилья. В квартирах, спроектированных в рамках концепции «IDEЯ», будут не только кухня, диваны и столы, но и телевизоры, духовые шкафы, холодильники и прочие предметы первой необходимости. Такие квартиры сегодня можно приобрести в жилых комплексах «Белая река» и «Зелёная роща» по привлекательной цене – от одного миллиона 790 тыс руб. Действуют ипотека без первого взноса и рассрочка.
Поэтому, если вы живете в арендованной квартире и скучный ремонт вам порядком поднадоел, жилье «под ключ» станет не только отличным решением квартирного вопроса, но и по-настоящему выгодным приобретением, которое сэкономит ваши деньги и время.
По вопросам покупки квартир в чистовой отделке с мебелью и бытовой техникой в ЖК «Белая река» и «Зелёная роща» обращайтесь по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80. Информация доступна на сайте gosstroy.info, а также в офисе продаж застройщика по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.
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