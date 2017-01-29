ГКЗ «Башкортостан» отметил свой 35 летний юбилей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Уфимцам и жителям Башкирии он больше известен как Дворец культуры «Нефтяник».

Фото: Азат Гиззатуллин, социальные сети

В нашем дворце живут творчество и вдохновение. Эти слова приходилось не раз слышать из уст ветеранов, сотрудников и гостей Государственного концертного зала, которые пришли поздравить свой любимый дворец культуры с 35-летним юбилеем.

Концертный зал, прежде носивший название Дворец культуры «Нефтяник», был возведен в честь нефтедобытчиков в 1981 году по проекту архитектора Мазина. Строительные и монтажные работы велись с августа 1974 по декабрь 1981 года. Гранит и мрамор для отделки фасада Дворца поставлялись на заказ из разных регионов страны. Его торжественное открытие состоялось 30 декабря 1981 года. За эти 35 лет своей истории он принял не один миллион зрителей и вырастил не один десяток творческих коллективов, став важным культурно-эстетическим центром Башкортостана.

- Юбилей — это определенный рубеж, дающий возможность осознать пройденный путь и выразить свою любовь и уважение нашим благодарным зрителям. Вроде бы не принято отмечать 35-летие, но до 50 ждать еще целых 15 лет и мы, поэтому решили собрать наших ветеранов, друзей и подарить всем праздник, - отметил в разговоре директор ГКЗ «Башкортостан» Алмаз Саетов. – Сегодня у нас работают 14 творческих коллективов, которые посещают единовременно до 2000 детей, многие уже водят к нам своих внуков. Почти все наши коллективы имеют звание «народный и образцовый» Самое главное богатство нашего дворца – это наши сотрудники, руководители коллективов, которые отдают свою душу и сердце детям. Многие из них работают с начала открытия нашего здания и по настоящему являются хранителями самых лучших традиций концертного зала. Для нас наш храм культуры является не только местом работы. Мои коллеги приходят сюда не отрабатывать положенные часы, а именно творить, воспитывать в детях любовь к прекрасному и искусству. Хочется пожелать родному коллективу сохранения этого чувства и новых вершин и, конечно, благодарного зрителя.

В 2013-2014 гг. был проведен капитальный ремонт здания. Внешний облик при этом не претерпел серьезных изменений. Однако внутренние интерьеры здания полностью преобразились. Фойе и залы заиграли новыми красками обновленного гранита и мрамора. В концертном зале полностью преобразилась сцена, были смонтированы новый профессиональный звук и свет, соответствующий мировому уровню. Все годы сначала ДК «Нефтяник», потом ГКЗ «Башкортостан» объединяет сотни тысяч людей, дает возможность заниматься любимыми видами творчества, раскрывает новые таланты.

- За эти 35 лет перед моими глазами прошли десятки тысяч детей, и каждый из них был человеком творческим. Я думаю, что человек, полюбивший музыку, театр или танцы, будет нести и дальше по жизни доброту и творчество в своем сердце, - призналась художественный руководитель ГКЗ «Башкортостан» Анна Овчинникова, которая работает здесь со дня открытия. – Конечно, мне тот дворец был ближе, я его строила, там провела всю свою жизнь, да и консерваторами становимся мы с возрастом. Но сейчас наш концертный зал просто совершенен и по оснащению, и по звуку, и свету. В залах, где занимаются наши дети, установлены теплые полы. Все красивое, чистое и светлое. Мы звучим гордо. Мои коллеги - это люди глубоко творческие, и они не мыслят свою жизнь без нашего дворца и всего себя отдают детям, зажигают эти звездочки и направляют их по творческой дороге. Сегодня молодежь очень продвинутая, и чтобы соответствовать их уровню, нам надо быть на шаг впереди. Этого и, конечно, терпения я и хочу пожелать своим коллегам. У нас одна большая семья, она как мафия и уже бессмертна – улыбнулась в завершение Анна Ивановна.

Концертный зал сегодня по праву считается главной сценической площадкой республики. Здесь с успехом прошли концерты Владимира Спивакова, Ильдара Абдразакова, Дениса Мацуева, Юрия Башмета и других мировых звезд. На сцене ГКЗ состоялись выступления Академического, дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды, ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Кремлевского балета. Блистали и блистают на сцене ГКЗ «Башкортостан» признанные эстрадные артисты России, а также звезды башкирской и татарской эстрады, танцевальные коллективы республики.

- В систему минкультуры республики дворец был передан всего лишь пять лет назад. Но от этого не изменился его статус. Он как был, так и остается главной концертной площадкой столицы Башкирии. Здесь проходят самые масштабные мероприятия культурной жизни республики – сказал в интервью заместитель министра культуры Башкирии Шамиль Абдраков. – Во дворце работает замечательный коллектив, который с душой относится к своей работе, воспитывает молодое поколение. И я хотел бы выразить искреннюю признательность и уважение за их творческий труд.

Сам концерт получился по-настоящему семейным и добрым. Зрители аплодисментами встречали выступления друзей концертного зала, именитых артистов, среди которых блистали Айдар Галимов и Назифа Кадырова. Уфимских зрителей порадовали и известные юмористы — заслуженные артисты РФ Валентина Коркина и Виктор Остроухов.

По признанию народного артиста Башкортостана и Татарстана Айдара Галимова Государственный концертный зал для него является родным домом, и он всегда с удовольствием откликается, когда его приглашают выступить на любимой сцене. Певец, несмотря на свой плотный график, он сейчас находится в юбилейном гастрольном туре «Хыял» (23 февраля Айдару Галимову исполняется 50 лет, и он его отметит именно на сцене ГКЗ «Башкортостан») нашел время, чтобы приехать в Уфу и поздравить коллектив дворца.

- С дворцом у меня связано много воспоминаний, песен, аплодисментов, цветов, благодарных зрителей. Даже был период, когда меня сюда не пускали, - с улыбкой вспомнил Айдар Галимов. – Но дворец и эта сцена дают неповторимые эмоции каждому артисту. Именно здесь я отмечал свое тридцатилетие. И уже совсем скоро на сцене ГКЗ отмечу и свой полувековой юбилей.

- Это моя молодость, мои творческие полеты, мои юбилейные концерты, и конечно мои любимые зрители. «Нефтяник» - это кузница кадров с такой большой историей, культурный центр Башкортостана. Хочется, чтобы здесь больше занималось детей, которые бы нашли свое призвание, - отметила другая наша собеседница, заслуженная артистка России и народная артистка Башкортостана Назифа Кадырова.

Особых аплодисментов заслужили и творческие коллективы концертного зала «Башкортостан». Свои лучшие номера показали ребята, которые занимаются в образцовой вокально–хореографической студии «Ассоль», народной студии экзотического танца «Дива», народной студии современной хореографии «Своими ногами», народного театра танца «Ренессанс» и других коллективов. На них было приятно смотреть и получать истинное удовольствие.

- Для нас наш дворец – родной дом и он самый лучший, большой, красивый, где самый современный звук, свет и самые талантливые люди, - рассказала по ходу концерта, следя за тем, как выступают ее воспитанники руководитель образцовой вокально-хореографической студии «Ассоль» Светлана Андреева. – В нашей студии, которая уже существует 17 лет, занимается 80 детей. Вы бы видели глаза наших детей, как они у них горят во время занятий или репетиций, во время концертов. Наш коллектив - постоянный участник всех важных правительственных, республиканских и городских мероприятий, студия выступала на церемониях открытия и закрытия Международных детских игр, встречи олимпийского огня. И сегодня я хочу сказать большое спасибо художественному руководителю нашего концертного зала Анне Ивановне Овчинниковой, поддерживающей все наши идеи и начинания, своим коллегам-хореографам Алисе Черепановой и Наталье Маркидоновой. И конечно большая благодарность родителям за их терпение и талантливых детей.

И на самом деле, в этот день в концертном зале «Башкортостан» царили творчество, вдохновение, любовь и доброта. Самые интересные моменты концерта смотрите в нашем фоторепортаже.