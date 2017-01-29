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ГКЗ «Башкортостан» отметил свой 35 летний юбилей// 29.01.2017
Уфимцам и жителям Башкирии он больше известен как Дворец культуры «Нефтяник».
Фото: Азат Гиззатуллин, социальные сети
В нашем дворце живут творчество и вдохновение. Эти слова приходилось не раз слышать из уст ветеранов, сотрудников и гостей Государственного концертного зала, которые пришли поздравить свой любимый дворец культуры с 35-летним юбилеем.
Концертный зал, прежде носивший название Дворец культуры «Нефтяник», был возведен в честь нефтедобытчиков в 1981 году по проекту архитектора Мазина. Строительные и монтажные работы велись с августа 1974 по декабрь 1981 года. Гранит и мрамор для отделки фасада Дворца поставлялись на заказ из разных регионов страны. Его торжественное открытие состоялось 30 декабря 1981 года. За эти 35 лет своей истории он принял не один миллион зрителей и вырастил не один десяток творческих коллективов, став важным культурно-эстетическим центром Башкортостана.
В 2013-2014 гг. был проведен капитальный ремонт здания. Внешний облик при этом не претерпел серьезных изменений. Однако внутренние интерьеры здания полностью преобразились. Фойе и залы заиграли новыми красками обновленного гранита и мрамора. В концертном зале полностью преобразилась сцена, были смонтированы новый профессиональный звук и свет, соответствующий мировому уровню. Все годы сначала ДК «Нефтяник», потом ГКЗ «Башкортостан» объединяет сотни тысяч людей, дает возможность заниматься любимыми видами творчества, раскрывает новые таланты.
Концертный зал сегодня по праву считается главной сценической площадкой республики. Здесь с успехом прошли концерты Владимира Спивакова, Ильдара Абдразакова, Дениса Мацуева, Юрия Башмета и других мировых звезд. На сцене ГКЗ состоялись выступления Академического, дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды, ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Кремлевского балета. Блистали и блистают на сцене ГКЗ «Башкортостан» признанные эстрадные артисты России, а также звезды башкирской и татарской эстрады, танцевальные коллективы республики.
Сам концерт получился по-настоящему семейным и добрым. Зрители аплодисментами встречали выступления друзей концертного зала, именитых артистов, среди которых блистали Айдар Галимов и Назифа Кадырова. Уфимских зрителей порадовали и известные юмористы — заслуженные артисты РФ Валентина Коркина и Виктор Остроухов.
По признанию народного артиста Башкортостана и Татарстана Айдара Галимова Государственный концертный зал для него является родным домом, и он всегда с удовольствием откликается, когда его приглашают выступить на любимой сцене. Певец, несмотря на свой плотный график, он сейчас находится в юбилейном гастрольном туре «Хыял» (23 февраля Айдару Галимову исполняется 50 лет, и он его отметит именно на сцене ГКЗ «Башкортостан») нашел время, чтобы приехать в Уфу и поздравить коллектив дворца.
- Это моя молодость, мои творческие полеты, мои юбилейные концерты, и конечно мои любимые зрители. «Нефтяник» - это кузница кадров с такой большой историей, культурный центр Башкортостана. Хочется, чтобы здесь больше занималось детей, которые бы нашли свое призвание, - отметила другая наша собеседница, заслуженная артистка России и народная артистка Башкортостана Назифа Кадырова.
Особых аплодисментов заслужили и творческие коллективы концертного зала «Башкортостан». Свои лучшие номера показали ребята, которые занимаются в образцовой вокально–хореографической студии «Ассоль», народной студии экзотического танца «Дива», народной студии современной хореографии «Своими ногами», народного театра танца «Ренессанс» и других коллективов. На них было приятно смотреть и получать истинное удовольствие.
И на самом деле, в этот день в концертном зале «Башкортостан» царили творчество, вдохновение, любовь и доброта. Самые интересные моменты концерта смотрите в нашем фоторепортаже.
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