В Уфе запустят бесплатные новогодние автобусы

29.12.2016

Рождественскую елку в Уфе посетят 1500 детей В конкурсе участвовали дети от 3 до 13 лет.

29.12.2016

На дорогах Уфы был замечен Дед Мороз с жезлом Сотрудники ГИБДД города приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».

29.12.2016

Фотографии победителей конкурса #классный2016 В Уфе подвели итоги конкурса #классный2016, организатором которого выступил один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой».

27.12.2016

Динар Гильмутдинов: "Безопасных дорог и зелёных светофоров!" Приближается новый 2017 год и в его преддверии ИА "Медиакорсеть" публикует пожелания от известных людей республики.

26.12.2016

В Уфе на свой первый слет собрались юнармейцы Для юных патриотов Минобороны России разработало специальную форму и нагрудные знаки с изображением орла и звезды.

26.12.2016

В Уфе известные блогеры украсили город ледяной скульптурой В работу художника Ильшата Булякова добавили своих штрихов популярные сетевые персонажи Уфы

23.12.2016

Жилье становится ещё доступнее Успейте забронировать квартиру в одном из экологически чистых районов Уфы, в доме у парка.