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30 декабря, пятница
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе запустят бесплатные новогодние автобусы// 28.12.2016
«Башавтотранс» будет бесплатно возить уфимцев по ёлкам столицы
Завтра, 29 декабря в Уфе начнут курсировать новогодние автобусы. Уфимцы и гости столицы смогут бесплатно объехать городские ёлки и достопримечательности столицы. В этом году акцию проводят в рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный». В госкомитете по туризму, выступающему в роли организатора акции сообщили, что автобусы будут курсировать по Южному и Северному «кольцу», расписание движения появится позже.
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