Замминистра ЖКХ Башкирии: Пусть у жителей республики в новом году жизнь будет лучше, чем в прошлом

Заместитель министра ЖКХ Альфред Зиннатуллин поздравил жителей Башкирии с наступающим Новым годом.

Фото: neg-ufa.ru

Заместитель министра жилищного хозяйства Республики Башкортостан Альфред Зиннатуллин поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

Уважаемые жители республики, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году жизнь была не хуже, чем в этом году, а лучше. Чтобы возможности ваши и желания совпадали, чтобы в семье у вас был мир, покой, понимание, и гармония.