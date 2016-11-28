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28 ноября, понедельник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе детский хор споет песни из российских кинофильмов// 28.11.2016
С хором выступит молодежный симфонический оркестр.
Завтра, 29 ноября, в 19:00 в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет концерт Детского хора РБ с Молодежным симфоническим оркестром республики.
Концерт будет посвящен году российского кино. В программе прозвучат песни из отечественных и анимационных фильмов. Худрук проекта – завкафедрой хорового дирижирования Уфимского государственного института искусств, руководитель филиала Всероссийского хорового общества в республике Алсу Хасбиуллина.
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