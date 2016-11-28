28 ноября, понедельник
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе симфонический оркестр устроит для слушателей «Русский вечер»

Злата ЗУКОВИЧ // 28.11.2016
Прозвучит музыка Чайковского и Рахманинова.

XXV сезон национальный симфонический оркестр РБ отметит циклом концертов, в котором будет исполняться музыка композиторов разных стран и композиторских школ.

6 декабря в 19:00 в государственном концертном зале «Башкортостан» (Ленина, 50) пройдет «Русский вечер». В первом отделении концерта прозвучат композиции Чайковского. С оркестром выступит известный российский виолончелист и лауреат многих международных конкурсов Игорь Бобович. С 2008 года Игорь Бобович является руководителем ансамбля «The Moscow chamber music academy», а с 2011 года – концертмейстер группы виолончелей оркестра «MusicAeterna».

Во втором отделении прозвучат Первая симфония ре минор С. Рахманинова. Концертмейстер – заслуженный деятель искусств России, народный артист РБ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Валерий Платонов.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

28.11.2016
Музыканты из Уфы посвятили песню Фиделю Кастро
Буквально на днях группа "Глумилино" завершила композицию под названием "Куба".

27.11.2016
В Уфе священник пишет иллюстрации к сказкам и поет патриотические песни
Медиакорсеть продолжает серию публикаций о героях проекта Прогрессоры 24

25.11.2016
В Уфе установили еще две новогодние елки
Скоро елки появятся во всех районах города.

25.11.2016
В Уфе, «пораскинув мозгом», можно помочь больным детям
Грядущая интеллектуальная игра «Брейнфест» будет благотворительной.

25.11.2016
Уфа узнает своих героев - прямая трансляция
Сегодня, 25 ноября, по всей стране реализуется проект "Прогрессоры 24"

24.11.2016
Inkazan стал победителем всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2016»
Победителей выбирали в ходе открытого интернет-голосования.

24.11.2016
Уфимцам доступны квартиры с видом на Белую за 1 млн 550 тыс руб.
Жилье строится в перспективном уфимском районе Кузнецовский затон.

23.11.2016
В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима
Михаил Дудин приезжал в гости к Мустаю, а также переводил на русский язык его стихи

23.11.2016
Уфимской школе присвоено имя Ивана Рыбалко
Постановление подписано Премьер-министром республики

23.11.2016
В Уфе объявлен очередной сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР
Принести вещи, деньги или продукты можно до середины декабря.

22.11.2016
В Уфе покажут фильм о современной истории любви «14+»
Вход бесплатный, возрастное ограничение 16+.

21.11.2016
Два уфимских жилых комплекса получили награды конкурса на лучший инновационный проект
Финал всероссийского конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков стал счастливым для двух уфимских жилых комплексов.

21.11.2016
Стало известно, когда в Уфе пройдет парад Дедов Морозов
Мероприятие запланировано на 18 декабря.

20.11.2016
Архитектор из Нидерландов призвал Хамитова сохранять исторические объекты в Уфе
Он отметил, что никто не поедет из Москвы, Санкт-Петербурга или Владивостока в Уфу, чтобы увидеть то, что они могут увидеть и в своих городах.

19.11.2016
В Уфе прошла премьера по мотивам рассказов Шукшина
Спектакль – плод работы студии Катрины Душанбаевой.

18.11.2016
Национальный симфонический оркестр Башкирии изменил свой бренд
Концепция нового стиля объединяет национальные мотивы, орнаменты и символ ноты.

18.11.2016
Вместо «Матча звёзд» Уфа получит «Неделю звёзд»
КХЛ опубликовал календарь недели звёзд хоккея 2017, которая пройдёт в Уфе.

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Уфе развалины старого дома не убирают четыре года

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"