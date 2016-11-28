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В Уфе симфонический оркестр устроит для слушателей «Русский вечер»// 28.11.2016
Прозвучит музыка Чайковского и Рахманинова.
XXV сезон национальный симфонический оркестр РБ отметит циклом концертов, в котором будет исполняться музыка композиторов разных стран и композиторских школ.
6 декабря в 19:00 в государственном концертном зале «Башкортостан» (Ленина, 50) пройдет «Русский вечер». В первом отделении концерта прозвучат композиции Чайковского. С оркестром выступит известный российский виолончелист и лауреат многих международных конкурсов Игорь Бобович. С 2008 года Игорь Бобович является руководителем ансамбля «The Moscow chamber music academy», а с 2011 года – концертмейстер группы виолончелей оркестра «MusicAeterna».
Во втором отделении прозвучат Первая симфония ре минор С. Рахманинова. Концертмейстер – заслуженный деятель искусств России, народный артист РБ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Валерий Платонов.
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