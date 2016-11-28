В Уфе симфонический оркестр устроит для слушателей «Русский вечер»

Михаил Дудин приезжал в гости к Мустаю, а также переводил на русский язык его стихи

Он отметил, что никто не поедет из Москвы, Санкт-Петербурга или Владивостока в Уфу, чтобы увидеть то, что они могут увидеть и в своих городах.