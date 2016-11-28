|
28 ноября, понедельник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Музыканты из Уфы посвятили песню Фиделю Кастро// 28.11.2016
Буквально на днях группа "Глумилино" завершила композицию под названием "Куба".
Фото: интернет
Уфимская рок-группа "Глумилино" закончила работу над композицией под названием "Куба". Эту песню они посвятили легендарному команданте Фиделю Кастро, который умер в минувшую пятницу, 25 ноября.
В песне поется о том, что ребята из музыкального коллектива собираются в гости к Фиделю Кастро — на прекрасный Остров Свободы.
Сейчас песня только записана и уже сведена, но широкой публике ее покажут чуть позже. Сейчас можно послушать композицию с одного из выступлений группы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Чиновникам, не организовавшим перевозку детей в школу в Бурзяне, объявлен выговор
28.11.2016 // СПОРТ
Рустэм Хамитов: Бюджет ФК «Уфа» - более одного миллиарда рублей
28.11.2016 // ПЕРСОНА
Владимир Спеле назначен председателем Госкомитета Башкирии по делам юстиции
28.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Patria o Perestroyka?
28.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Музыканты из Уфы посвятили песню Фиделю Кастро
28.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустем Шайахметов: «Надеюсь победит здравый смысл»
27.11.2016 // СПОРТ
"Салават Юлаев" проиграл "Локомотиву" 1:2
27.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В аэропорту Уфы совершил экстренную посадку Boeing 737
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте